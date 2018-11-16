Кувшинова: Трехлетний бюджет предусматривает значительные средства на поддержку регионов

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-16T11:45:58+03:00

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Государственная Дума на пленарном заседании 14 ноября абсолютным большинством голосов приняла во втором, окончательном чтении проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, а также бюджеты Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда медицинского обязательного страхования (ФОМС).

По мнению депутата Государственной Думы от Алтайского края, члена Регионального политсовета «Единой России» Натальи Кувшиновой, трехлетний бюджет является бюджетом развития, поскольку в нем заложены средства на реализацию задач, поставленных в майских указах президента, в том числе – поддержку регионов.

-В бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов выделены серьезные средства на реализацию национальных проектов - развитие здравоохранения, образования, ЖКХ, культуры, экологии, социальной сферы и другие. Также, надо отметить, что новый бюджет предусматривает значительные бюджетные ассигнования на поддержку регионов.

Применительно к Алтайскому краю, в отличие от первого чтения, денежные средства федерального бюджета увеличены практически на 10 миллиардов. Это целевые во многом деньги, которые Алтайский край получил в связи с эффективной экономической политикой, с ростом собственных доходов, которые он показывает в проекте краевого бюджета. Они пойдут на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность бюджетов муниципалитетов, на выполнение майских указов президента, в том числе на увеличение заработных плат работников, которые относятся к муниципальному уровню и работников бюджетной сферы. Кроме того, что для нас немаловажно, 640 млн рублей планируется направить на субсидии муниципалитетам для приобретения угля.

Если говорить об отдельных программах, таких например, как обеспечение жильем молодых семей, то в сравнении с 2018 годом, федеральная субсидия по этому направлению увеличена более чем в 3,5 раза. Если в 2018 году она составляла 59 миллионов рублей, то в 2019 году – 212 миллионов рублей.