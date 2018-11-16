2018-11-16T11:43:31+03:00
Спорт

Хоккеисты «Алтая» сыграют с саратовским «Кристаллом»

Соперник уже приехал в Барнаул
Анна СЕМИНА
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Хоккеисты барнаульского клуба «Алтай» в ближайшие дни сыграют с командой «Кристалл» из Саратова.

В пресс-службе нашего клуба сообщают, что в пятницу, 16 ноября, соперник уже прибыл в столицу Алтайского края. Игры с ним пройдут в предстоящие выходные – 17 и 18 ноября.

Что известно о «Кристалле»? В настоящий момент он занимает в таблице пятое место турнирной таблицы первенства ВХЛ. У его 21 очко и на две игры меньше, чем у «Алтая». При этом наша команда находится на две позиции ниже и у нас всего 15 очков.

Между тем, в «Алтае» произошли кое-какие кадровые изменения. По обоюдному согласию сторон клуб расторг трудовые отношения с нападающим Динаром Фасахутдиновым. Его место в команде займет нападающий Илья Скрябин. Это воспитанник нижнекамской хоккейной школы.

Матчи «Алтай» - «Кристалл» пройдут на льду дворца спорта Карандин Арена «Динамо». Начало в 17.00.

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