Двое алтайских полицейских, избивших инвалида, лишились работы
Двое сотрудников Отдела МВД России по Локтевскому району уволены за то, что издевались над мужчиной на костылях. Инцидент произошел в начале этой недели, и стало о нем известно только благодаря видеозаписи, которую разместили в интернете.
На кадрах видно, как между полицейскими и неизвестным мужчиной произошел конфликт. После того, как инвалид упал, ему не просто не помогли подняться, а наоборот – пнули и волоком потащили с обочины на дорогу. ГУ МВД по Алтайскому краю была назначена служебная проверка. Проводили ее сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности и управления по работе с личным составом регионального полицейского Главка.
Проверка показала, что два полицейских опорочили честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел и поэтому были уволены. Третьему сотруднику, который присутствовал во время инцидента, вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.
Кроме того, непосредственный и пять вышестоящих руководителей этих сотрудников получили дисциплинарные взыскания в виде выговоров и строгих выговоров.