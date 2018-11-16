2018-11-16T12:22:34+03:00
Происшествия

Двое алтайских полицейских, избивших инвалида, лишились работы

Третьему вынесено предупреждение
Дарья САВЕНКО
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Скриншот видеоСкриншот видео
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Двое сотрудников Отдела МВД России по Локтевскому району уволены за то, что издевались над мужчиной на костылях. Инцидент произошел в начале этой недели, и стало о нем известно только благодаря видеозаписи, которую разместили в интернете.

На кадрах видно, как между полицейскими и неизвестным мужчиной произошел конфликт. После того, как инвалид упал, ему не просто не помогли подняться, а наоборот – пнули и волоком потащили с обочины на дорогу. ГУ МВД по Алтайскому краю была назначена служебная проверка. Проводили ее сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности и управления по работе с личным составом регионального полицейского Главка.

Проверка показала, что два полицейских опорочили честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел и поэтому были уволены. Третьему сотруднику, который присутствовал во время инцидента, вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.

Кроме того, непосредственный и пять вышестоящих руководителей этих сотрудников получили дисциплинарные взыскания в виде выговоров и строгих выговоров.

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