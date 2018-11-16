Погода на 17 и 18 ноября 2018 года в Алтайском крае: гололед и метель

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-16T11:11:21+03:00

Синоптики рассказали о погоде на 17 и 18 ноября 2018 года в Алтайском краю Фото: Дарья САВЕНКО

Синоптики рассказали о погоде на 17 и 18 ноября 2018 года в Алтайском краю

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В ближайшие два дня – 17 и 18 ноября 2018 года в Алтайском краю крае ожидается снег.

Так, по данным синоптиков, 17 ноября, в отдельных районах края снег, слабая метель, в утренние часы местами изморозь, на дорогах местами гололедица. Ночью температура опустится до -14…-19, в северных районах -20 …-25, местами в западных районах до -9 градусов, а днем поднимется до -3…-8, в северных и восточных районах до -13 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, днем с усилением до 13 м/с.

В Барнауле в субботу в конце дня небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью опустится -17...-19 градусов, днем поднимется до -6...-8. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В воскресенье, 18 ноября, по краю в отдельных районах снег, на дорогах местами гололедица. Ночью температура опустится до -8…-13, а в северо-восточных районах до -18 градусов. Днем поднимется до -3...-8, ветер юго-западный, 3-8 м/с, днем с усилением по югу до 13 м/с.

В краевой столице временами снег, на дорогах местами гололедица. Ночью термометр покажет -10...-12, а днем -6...-8, ветер юго-западный, 3-8 м/с