2018-11-16T10:43:02+03:00
Общество

«Ростелеком» приветствовал российского Деда Мороза в Барнауле

САПОЖКОВА Александра
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Главный Дед Мороз страны посетил краевую столицу во время российского тура «Путешествие Деда Мороза»Главный Дед Мороз страны посетил краевую столицу во время российского тура «Путешествие Деда Мороза»Фото: предоставлено пресс-службой
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Главный Дед Мороз страны посетил краевую столицу во время российского тура «Путешествие Деда Мороза». При поддержке «Ростелекома» торжественное мероприятие прошли на площадке перед торгово-развлекательным центром «Праздничный».

Деда Мороза и его алтайского коллегу со Снегурочкой, несмотря на сибирские холода, встречали сотни горожан. На сцене, которую установил «Ростелеком», сказочные герои поздравляли ребятишек с наступающей зимой, пели и танцевали, проводили конкурсы. В завершение праздника все желающие могли сфотографироваться с Дедом Морозом на память.

В Барнауле почетный гость посетил Центр помощи семье и детям, побывал дома у мальчика с ДЦП, поздравил с юбилеем многодетную семью Прохоровых.

«Мы радуемся приезду сказочного гостя вместе с детьми. Это – праздник и одновременно общественное событие, – подчеркнул директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк. – Поездки в социальные учреждения, к малообеспеченным семьям и детям с ограниченными возможностями здоровья привлекают внимание к социальным проблемам. «Ростелеком» будет развивать партнерские отношения с Алтайской резиденция Деда Мороза и примет участие в торжественном открытии представительства по новому адресу, которое состоится уже в ноябре».

Российский тур «Путешествие Деда Мороза» организует федеральная телекомпания НТВ. В 2016-2017 годах команда проехала 35 тыс. км, посетила 200 социальных учреждений и 150 семей, подарила 175 тонн подарков. В Барнаул любимец детворы из Великого Устюга уже приезжал в прошлом году. Тогда «Ростелеком» в партнерстве с ТРЦ Galaxy провел праздник на катке торгового центра, а директор Алтайского филиала компании Сергей Лавренюк передал Деду Морозу посылку с новогодними желаниями маленьких горожан. В третьем туре запланирована поездка по 22 городам. Дневник поездки ежедневно выходит на НТВ в программе «Деловое утро».

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