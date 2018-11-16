2018-11-16T10:31:43+03:00
Общество

240 кило итальянского говяжьего языка задержали на границе Алтайского края

Всю партию изъяли и уничтожили
Анна СЕМИНА
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В минувшую среду, 14 ноября, алтайские пограничники задержали на таможне «санкционную» продукцию – партию замороженного говяжьего языка из Италии.

Инспектор управления Россельхознадзора установил, что в Третьяковском районе Алтайского края гражданин России на автомобиле везет из Казахстана партию говяжьего замороженного языка. Вес партии составил около 240 килограммов. Страна производитель, судя по этикетке на коробке – Италия.

- Данную продукцию у перевозчика изъяли. После чего уничтожили – засыпали хлорной известью и сложили в биотермическую яму, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, согласно постановлению правительства РФ, действует запрет на ввоз на территорию страны сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия некоторыми странами. В их числе страны Европейского союза. Италия в них входит, а это значит, что попадает под санкции.

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