Ссора между соседями закончилась поножовщиной
В городе Новоалтайске Алтайского края ссора между соседями закончилась поножовщиной. Подозреваемого полицейские уже задержали.
Инцидент произошел накануне вечером в подъезде многоквартирного дома на улице Вагоностроительной. 42-летний мужчина поссорился со своим 51-летним соседом. Когда градус кипения стал зашкаливать, он достал нож и ударил оппонента. Последнему потребовалась помощь медиков.
- Пострадавшего госпитализировали в больницу, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
Подозреваемого задержали практически сразу. Против него завели уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Доказать его вину будет несложно и если это произойдет, то ему может грозить до десяти лет лишения свободы.
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