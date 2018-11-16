2018-11-16T09:32:52+03:00
Происшествия

Ссора между соседями закончилась поножовщиной

Агрессору грозит до десяти лет колонии
Анна СЕМИНА
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Пострадавшего госпитализировали с ножевым ранениемПострадавшего госпитализировали с ножевым ранениемФото: Анна СЕМИНА
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В городе Новоалтайске Алтайского края ссора между соседями закончилась поножовщиной. Подозреваемого полицейские уже задержали.

Инцидент произошел накануне вечером в подъезде многоквартирного дома на улице Вагоностроительной. 42-летний мужчина поссорился со своим 51-летним соседом. Когда градус кипения стал зашкаливать, он достал нож и ударил оппонента. Последнему потребовалась помощь медиков.

- Пострадавшего госпитализировали в больницу, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Подозреваемого задержали практически сразу. Против него завели уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Доказать его вину будет несложно и если это произойдет, то ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

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