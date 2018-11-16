Более 80 машин вышли на алтайские дороги из-за снегопада
83 специализированные машины в настоящий момент чистят снег на дорогах Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан».
Как сообщили в пресс-службе регионального управления федеральных автомобильных дорог, работа ведется круглосуточно. Наиболее неблагоприятная обстановка сохраняется на участке со 141 по 387 километр на Чуйском тракте и с 5 по 260 километр на трассе А-322.
Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть особенно внимательными на участках с работающей техникой.
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