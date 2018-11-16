В алтайском правительстве зарегистрировали новые министерства и ведомства

СЕГОДНЯ 08:34 2018-11-16T08:51:57+03:00

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Регистрация новых министерств и ведомств завершилась в Алтайском крае.

Напомним, по новой схеме в правительстве 12 управлений, четыре инспекции, 13 министерств. Постоянное представительство Алтайского края в Москве теперь находится в отдельной структуре. Отдельно также министерство культуры и министерство спорта. А от спорта отделилась еще и молодежная политика и слилась в единое управление с реализацией программ общественного развития.

Появилось министерство цифрового развития и связи, министерство транспорта, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Структура уже представлена на официальном сайте правительства. При этом у семи ведомств не указаны руководители.

Ранее губернатор Виктор Томенко высказал мнение, что заработать в обновленном виде структура органов исполнительной власти сможет с января 2019 года.

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