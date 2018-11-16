Жители алтайского села украли в торговом центре женские сумки

СЕГОДНЯ 07:58 2018-11-16T07:59:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Двое жителей алтайского села, которые ранее имели проблемы с законом, совершили кражу в одном из торговых центров Бийска. Незаконной добычей злоумышленников стали несколько женских сумок.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, украденные сумки злоумышленники распродали на улице случайным прохожим. Вырученные деньги они потратили на свои цели. Конкретная сумма не уточняется.

Правоохранители установили, что до этого обвиняемые совершили несколько краж в различных магазинах Бийска а также Бийского и Красногорского районов.

В ходе проведённых следственных мероприятий и допросов оба фигуранта написали явки с повинной ещё по ряду краж, которые они совершили по одиночке.

По установленным фактам возбудили уголовное дело. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.