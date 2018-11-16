На Алтае против браконьеров завели уголовно дело

СЕГОДНЯ 06:05 2018-11-16T06:06:24+03:00

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В Алтайском крае полицейские возбудили уголовное дело в отношении браконьеров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, накануне охотоведы обнаружили останки убитой косули в 13-ти километрах от села Волчно-Бурлинское в Крутихинском районе. Вскоре полицейские задержали двоих местных жителей – 69-ти и 63-х лет. Мясо убитой косули они отнесли домой. Там же там были изъяты три зарегистрированных гладкоствольных ружья 12 калибра, два карабина калибра 7,62 мм, одно незарегистрированное ружье 28 калибра, патроны к этим видам оружия и автомобиль УАЗ.

В ведомстве отмечают, что сумма материального ущерба, причиненного государству, составила 120 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).