Автомобили вмерзают в лед из-за порыва водопровода в Барнауле

СЕГОДНЯ 05:14 2018-11-16T05:15:22+03:00

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Очередная коммунальная авария произошла в Барнауле. Из-за порыва водопровода несколько автомобилей оказались вмерзшими в лед.

О случившемся написали очевидцы в сообществе «Barnaul22».

– Авария на водопроводе, ливневая канализация, естественно, не работает. К некоторым авто подойти можно только в болотниках, – говорится в сообщении.

Горожане активно оставляют комментарии в сообществе по поводу произошедшего.

– Да лишь бы машинки народ смог оттуда выкатить, пока не вмерзли, – написал Александр Калачев.

– Так там новостройки. И коммуникации, скорее всего новые технологичные, а не советское наследие, – поделился своими мыслями Александр Романченко.

– Да, там новостройки, но такое впечатление, что колодцы канализационные всегда «стоят на подпоре». Смрад от фикалий распространяется на всю округу, особенно когда население по максимуму все дома! На улице дышать нечем! Вот и прорвало все, – ответила Светлана Лесовых.