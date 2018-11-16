Волейболистки «Алтай-АГАУ» проиграли команде «Надежды Хакасии»

СЕГОДНЯ 04:31 2018-11-16T05:18:29+03:00

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Женский волейбольный клуб «Алтай-АГАУ» провел очередной матч в рамках второго тура чемпионата России в Высшей лиге «Б», который проходит в Абакане.

Накануне, 15 ноября, алтайские волейболистки встречались с хозяйками площадки – командой «Надежды Хакасии». В первых двух партиях борьбы не получилось. В первом сете команда «Алтай-АГАУ» уступила со счетом 12:25, во втором – 15:25. Барнаульской команде удалось встряхнуться и навязать соперницам борьбу в третьем сете, однако и он закончился в пользу «Надежд Хакасии» – 25:22.

На текущий момент «Алтай-АГАУ» занимает четвертое место в турнирной таблице.

17 ноября барнаульская команда сыграет с лидером своей подгруппы – иркутской «Ангарой», которая одержала восемь побед в восьми матчах. В Барнауле матчи чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «Б» пройдут в феврале 2019 года.