2018-11-16T03:37:02+03:00
Экономика

Бюджет Алтайского края впервые превысит 100 млрд рублей

Почти 10 млрд рублей дополнительных средств регион получит из федеральной казны
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Бюджет Алтайского края на 2019 пополнится на 9,97 млрд рублей. Именно такую сумму региону дополнительно выделяют из федерального бюджета. Уже известно, что 1,7 млрд из этих средств будет направлено в дорожный фонд.

Об увеличении регионального бюджета рассказал министр финансов Алтайского края Владимир Притупов во время заседания рабочей группы по подготовке бюджета в АКЗС.

Дополнительные федеральные средства впервые в истории повлияют на то, что краевой бюджет превысит 100 млрд рублей.

После внесения поправок доходы составят 100,6 млрд рублей, в том числе собственные 52,6 млрд. Расходы — 105,8 млрд рублей. Дефицит — 5,2 млрд.

Существенная прибавка по сравнению с первым чтением будет у дорожного фонда. Он возрастёт с 8,9 до 10,6 млрд — за счёт средств программы «Безопасные качественные дороги».

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