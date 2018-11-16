Бюджет Алтайского края впервые превысит 100 млрд рублей
Бюджет Алтайского края на 2019 пополнится на 9,97 млрд рублей. Именно такую сумму региону дополнительно выделяют из федерального бюджета. Уже известно, что 1,7 млрд из этих средств будет направлено в дорожный фонд.
Об увеличении регионального бюджета рассказал министр финансов Алтайского края Владимир Притупов во время заседания рабочей группы по подготовке бюджета в АКЗС.
Дополнительные федеральные средства впервые в истории повлияют на то, что краевой бюджет превысит 100 млрд рублей.
После внесения поправок доходы составят 100,6 млрд рублей, в том числе собственные 52,6 млрд. Расходы — 105,8 млрд рублей. Дефицит — 5,2 млрд.
Существенная прибавка по сравнению с первым чтением будет у дорожного фонда. Он возрастёт с 8,9 до 10,6 млрд — за счёт средств программы «Безопасные качественные дороги».