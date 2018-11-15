Видео с кухни службы доставки: бардак, мусор и тараканы

СЕГОДНЯ 18:00 2018-11-15T18:04:16+03:00

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В соцсетях появилось видео, которое снял теперь уже бывший работник барнаульской службы доставки. На кадрах видно, что на кухне ужасно грязно: на столах бардак, везде валяется мусор, бегают тараканы. А по ночам якобы компанию им составляли мыши и мокруши.

Служба доставки в Барнауле.

Бывший сотрудник написал также, что в холодильниках нарушалось товарное соседство, продукты подменяли дешевыми аналогами, а повара работали без санкнижек. И руководство на это закрывало глаза.

В таких условиях якобы работали сотрудники службы "Фарфор" на ул. Малахова.

- Но по словам представителя "Фарфора", видео было сфабриковано более полугода назад уволенными за воровство сотрудниками из мести. Управляющий пояснил, что компания - часть федеральной сети и строго следит за санитарными нормами, - сообщается в паблике Barnaul22.

Видео было направлено в Роспотребнадзор, а к скандалу подключился владелец франшизы, который заявил, что "Фарфор" в Барнауле больше не работает, и контракт с партнером расторгнут. Сейчас на сайте службы висит запись о том, что прием заказов ограничен. Но, по неподтвержденной информации, в их планах открыть службу доставки под другим названием.