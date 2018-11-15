2018-11-15T18:04:16+03:00
Общество

Видео с кухни службы доставки: бардак, мусор и тараканы

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Скриншот с видеоСкриншот с видео
Изменить размер текста:

В соцсетях появилось видео, которое снял теперь уже бывший работник барнаульской службы доставки. На кадрах видно, что на кухне ужасно грязно: на столах бардак, везде валяется мусор, бегают тараканы. А по ночам якобы компанию им составляли мыши и мокруши.

Служба доставки в Барнауле.

Бывший сотрудник написал также, что в холодильниках нарушалось товарное соседство, продукты подменяли дешевыми аналогами, а повара работали без санкнижек. И руководство на это закрывало глаза.

В таких условиях якобы работали сотрудники службы "Фарфор" на ул. Малахова.

- Но по словам представителя "Фарфора", видео было сфабриковано более полугода назад уволенными за воровство сотрудниками из мести. Управляющий пояснил, что компания - часть федеральной сети и строго следит за санитарными нормами, - сообщается в паблике Barnaul22.

Видео было направлено в Роспотребнадзор, а к скандалу подключился владелец франшизы, который заявил, что "Фарфор" в Барнауле больше не работает, и контракт с партнером расторгнут. Сейчас на сайте службы висит запись о том, что прием заказов ограничен. Но, по неподтвержденной информации, в их планах открыть службу доставки под другим названием.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор управляющей компании ответит за то, что ребенок лишился фаланги пальца
Вандал разбил стекло в трамвае
Новый вид беспозвоночных животных - губоногую многоножку - нашли на Алтае
Мошенник представился чиновником из Москвы и обманул администратора кафе
Житель Алейска уехал из дома и пропал без вести
В Барнауле ученики правоохранительных классов приняли присягу
Мотолыжники «распашут» снег в Змеиногорске
Барнаульский тепличный комплекс "Индустриальный" исключили из плана приватизации
Барнаульская ТЭЦ-3 стала площадкой для обсуждения вопросов охраны труда в Алтайском крае
Пьяный мужчина вечером пугал людей пистолетом-зажигалкой
В Алтайском крае выдали свыше 26 тысяч «электронных» больничных
Канал незаконной миграции пресекли в Алтайском крае
Каток откроется 17 ноября в барнаульском парке «Центральный»
Водитель «обмотал» столб в результате аварии
Погода на 15 и 16 ноября 2018 года в Алтайском крае: метель и гололед
Члена Совета директоров «Алтайкровли» Евгения Рыжака осудили за взятку
Водители сбили девочку и девушку в Барнауле и скрылись
ВТБ Капитал назван лучшим оператором на рынке валютных инструментов в России по версии Global Finance
Три светофора отключат в Барнауле
Пенсионерку обманом заставили взять в кредит вибромассажную накидку