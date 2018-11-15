2018-11-15T17:10:24+03:00
Происшествия

Директор управляющей компании ответит за то, что ребенок лишился фаланги пальца

САПОЖКОВА Александра
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Директора одной из управляющих компаний Барнаула обвиняют в том, что воспитанник детсада получил травму на карусели.

Как сообщили в Следственном управлении СК по региону, между собственниками многоквартирного дома, в котором располагается частный детсад, и УК был заключен договор по содержанию и ремонту общего имущества. Тем не менее, руководитель управляющей компании не распорядился отремонтировать детскую карусель. В итоге летом 2017 года 6-летний воспитанник детсада получил травму руки. Впоследствии ребенку ампутировали фалангу пальца.

Дело возбудили по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Обвиняемый вины не признал, однако, доказательств оказалось достаточно, чтобы предъявить мужчине обвинение и направить дело в суд.

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