2018-11-15T14:17:59+03:00
Происшествия

Вандал разбил стекло в трамвае

САПОЖКОВА Александра
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ТрамвайТрамвайФото: Олег УКЛАДОВ
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Жителя Бийска привлекли к уголовной ответственности за то, что он умышленно повредил стекло в общественном транспорте.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Алтайскому краю, 31-летний житель заречной части города ехал в трамвае по маршруту № 5.

- Неожиданно он повёл себя агрессивно и умышленно разбил стекло бокового окна. Этим он причинил материальный ущерб трамвайному управлению, - рассказали в полиции.

Задержанному мужчине предъявили обвинение по статье 214 Уголовного кодекса РФ - вандализм, то есть порча имущества на общественном транспорте. Как минимум, мужчине грозит штраф до сорока тысяч рублей, а максимум - арест на срок до трёх месяцев.

Отмечается, что мужчина ранее уже имел проблемы с законом.

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