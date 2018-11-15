Вандал разбил стекло в трамвае
Жителя Бийска привлекли к уголовной ответственности за то, что он умышленно повредил стекло в общественном транспорте.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Алтайскому краю, 31-летний житель заречной части города ехал в трамвае по маршруту № 5.
- Неожиданно он повёл себя агрессивно и умышленно разбил стекло бокового окна. Этим он причинил материальный ущерб трамвайному управлению, - рассказали в полиции.
Задержанному мужчине предъявили обвинение по статье 214 Уголовного кодекса РФ - вандализм, то есть порча имущества на общественном транспорте. Как минимум, мужчине грозит штраф до сорока тысяч рублей, а максимум - арест на срок до трёх месяцев.
Отмечается, что мужчина ранее уже имел проблемы с законом.
Читайте также: