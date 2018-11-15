Мошенник представился чиновником из Москвы и обманул администратора кафе

СЕГОДНЯ 13:01 2018-11-15T13:24:34+03:00

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32-летняя администратор кафе из Усть-Коксинского района Республики Алтай поверила клиенту-мошеннику и лишилась 50 тысяч рублей.

Как рассказали в ГУ МВД по региону, ей позвонил неизвестный и представился высокопоставленным чиновником из Москвы. Он попросил организовать банкет и уточнил, что гости будут пить элитный алкоголь, которого в кафе нет. Но его можно приобрести в супермаркете неподалеку от заведения. Через некоторое время позвонила якобы директор этого супермаркета и попросила администратора забрать заказ.

- По дороге в магазин «директор» позвонила снова. Она сказала, что не может лично встретиться и попросила перевести 50 тысяч рублей в качестве гарантии, что товар выкупят, - сообщили в полиции. - Потом перезвонил «чиновник» и заверил, что по приезду он вернет вложенные деньги и полностью оплатит услуги заведения.

Сельчанка, поверила и перевела деньги. После этого связь со всеми организаторами банкета прервалась.

Дело возбудили по ч. 2 статьи 159 «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Полицейские уже установили, что номер злоумышленника зарегистрирован в Самарской области. Расследование продолжается.