2018-11-15T12:58:04+03:00
Происшествия

Житель Алейска уехал из дома и пропал без вести

Еще один мужчина пропал в Рубцовске
Анна СЕМИНА
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Ориентировка: Павел ЛобчиковОриентировка: Павел ЛобчиковФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Алтайском крае без вести пропал 46-летний житель города Алейска Павел Лобчиков.

В региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают, что еще 5 ноября мужчина уехал из дома на чёрном автомобиле Volkswagen Polo и до настоящего момента не вернулся. Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, волосы седые, стрижка короткая, глаза серые. Когда его видели в последний раз, он был одет в черную куртку, синие брюки, серо-черные кроссовки и черную кепку. С собой у него была лишь черная барсетка.

Помимо этого объявлен в розыск 45-летний житель Рубцовска Андрей Радионов. Его местонахождение не известно с 24 октября. Приметы мужчины: рост 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные, глаза голубые. В день пропажи был одет в синий камуфляжный костюм. Черные ботинки и черную шапку.

Ориентировка: Андрей Радионов Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Ориентировка: Андрей РадионовФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Если кто-то обладает информацией о том, где могут находиться эти люди, просят сообщить по бесплатному телефону: 8-800-700-54-52 или 112. Также требуется помощь добровольцев.

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