Мотолыжники «распашут» снег в Змеиногорске
Гонки мотолыжных экипажей в рамках краевого праздника «Алтайская зимовка», пройдут в Змеиногорске 1 декабря.
Организаторы уже называют это главным стартом замы. Ожидается, что участниками гонок по скийорингу станут около 80 человек. Их распределят по пяти зачетным классам, в зависимости от возраста спортсмена и мощности мотоцикла.
- В каждой группе состоится по два групповых заезда. Первый - с подбегом мотоциклиста, второй – с подбегом лыжника. Лучший экипаж в каждом классе будет определяться по наибольшей сумме пройденных кругов за контрольное время в двух заездах, - рассказывает судья соревнований Виктор Пантыкин.
Кстати, впервые в истории проведения мотолыжных гонок в рамках праздника «Алтайская зимовка» будет подведен командный зачет.
Соревнования пройдут в самом центре Змеиногорска, на берегу Нагорного пруда, у памятника Ермаку.
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