2018-11-15T12:16:42+03:00
Спорт

Мотолыжники «распашут» снег в Змеиногорске

Гонки пройдут у Нагорного пруда
Анна СЕМИНА
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Соревнования по скийорингу (фото: Виктор Пантыкин)Соревнования по скийорингу (фото: Виктор Пантыкин)
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Гонки мотолыжных экипажей в рамках краевого праздника «Алтайская зимовка», пройдут в Змеиногорске 1 декабря.

Организаторы уже называют это главным стартом замы. Ожидается, что участниками гонок по скийорингу станут около 80 человек. Их распределят по пяти зачетным классам, в зависимости от возраста спортсмена и мощности мотоцикла.

- В каждой группе состоится по два групповых заезда. Первый - с подбегом мотоциклиста, второй – с подбегом лыжника. Лучший экипаж в каждом классе будет определяться по наибольшей сумме пройденных кругов за контрольное время в двух заездах, - рассказывает судья соревнований Виктор Пантыкин.

Кстати, впервые в истории проведения мотолыжных гонок в рамках праздника «Алтайская зимовка» будет подведен командный зачет.

Соревнования пройдут в самом центре Змеиногорска, на берегу Нагорного пруда, у памятника Ермаку.

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