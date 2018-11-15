Мотолыжники «распашут» снег в Змеиногорске

СЕГОДНЯ 12:16 2018-11-15T12:16:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Гонки мотолыжных экипажей в рамках краевого праздника «Алтайская зимовка», пройдут в Змеиногорске 1 декабря.

Организаторы уже называют это главным стартом замы. Ожидается, что участниками гонок по скийорингу станут около 80 человек. Их распределят по пяти зачетным классам, в зависимости от возраста спортсмена и мощности мотоцикла.

- В каждой группе состоится по два групповых заезда. Первый - с подбегом мотоциклиста, второй – с подбегом лыжника. Лучший экипаж в каждом классе будет определяться по наибольшей сумме пройденных кругов за контрольное время в двух заездах, - рассказывает судья соревнований Виктор Пантыкин.

Кстати, впервые в истории проведения мотолыжных гонок в рамках праздника «Алтайская зимовка» будет подведен командный зачет.

Соревнования пройдут в самом центре Змеиногорска, на берегу Нагорного пруда, у памятника Ермаку.