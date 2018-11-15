2018-11-15T11:33:44+03:00
Экономика

Барнаульский тепличный комплекс "Индустриальный" исключили из плана приватизации

САПОЖКОВА Александра
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Губернатор Виктор Томенко подписал постановление об исключении барнаульского тепличного комплекса "Индустриальный" из плана приватизации госимущества.

- Длительное нахождение предприятия в состоянии смены собственника могло негативно отразиться на предоставлении ему кредитов банками. Так как ОАО "Индустриальный" имеет важное значение для экономики края, правительство решило исключить его из плана приватизации, - пояснил представитель пресс-службы правительства агентству "Интерфакс".

Решение было принято после того, как Минимущества края в октябре не смогло реализовать 100% акций ОАО "Индустриальный" на торгах из-за отсутствия заявок. Стартовая цена контракта составляла более 1,3 млрд рублей.

ОАО "Индустриальный" занимается выращиванием овощей и их реализацией. Комплекс расположен на 24 земельных участках площадью 161,6 га. По состоянию на конец августа этого года там было трудоустроено 740 человек. В крае компания реализует 50,3% продукции, остальная часть поставляется в другие регионы Сибири.

По итогам 2017 года предприятие сократило чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2016 годом. Убыток от продаж составил 93 млн рублей против прибыли почти в 3 млн рублей годом ранее, отмечает «Интерфакс».

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