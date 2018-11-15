Барнаульская ТЭЦ-3 стала площадкой для обсуждения вопросов охраны труда в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-15T11:00:35+03:00

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Основной темой для обсуждения стали вопросы по обеспечению требований охраны труда и предупреждению производственного травматизма. Некоторые вопросы были рассмотрены на примере работы теплоэнергетиков.

Помимо краевых депутатов участие в совещании приняли начальник управления по труду Министерства труда и социальной защиты Алтайского края Татьяна Кунц, руководитель Государственной инспекции труда - главный госинспектор труда в Алтайском крае Владимир Белошапкин и управляющая регионального отделения Фонда социального страхования РФ Татьяна Петрова, а также представители Алтайского краевого союза организаций профсоюзов.

Сибирская генерирующая компания организовала для гостей экскурсию по самой современной теплоэлектростанции Алтайского края. Руководители ТЭЦ и специалисты службы охраны труда и производственного контроля на конкретных примерах рассказали о проводимой на предприятии работе. Особенное внимание было уделено организации рабочих мест персонала.

- По итогам семи месяцев 2018 года, по статистике Минэнерго РФ, на Барнаульской ТЭЦ-3 зафиксировано самое низкое значение удельной аварийности среди объектов генерации Сибирского Федерального округа. Во многом этого удалось добиться за счет вложений в обеспечение безопасности на производстве, - рассказал Игорь Лузанов, директор Барнаульской ТЭЦ-3 и Алтайского филиала СГК. – За последние годы нам удалось снизить уровень травматизма на производстве. Несколько лет этот показатель вообще был на нулевом уровне. В этом году, к сожалению, один несчастный случай произошел. Статистика упрямая вещь и она свидетельствует, что практически всегда причиной таких случаев становится человеческий фактор, а не отсутствие средств защиты. Один не надел каску, второй надел, но забыл опустить защитный экран, а третий пошел работать в распредустройство без полного комплекта. Для профилактики таких ситуаций мы планируем оборудовать комплектное распредустройство системой видеонаблюдения.

Кроме того, Игорь Лузанов рассказал депутатам о перспективных проектах, которые СГК готова реализовать в городах своего присутствия в регионе. В частности, представители власти обсудили возможности привлечения инвестиций для повышения надежности и эффективности системы теплоснабжения Барнаула. Игорь Лузанов пояснил, что сегодня на федеральном уровне созданы соответствующие законодательные условия – утвержден механизм ценообразования в тепле по методу «альтернативной котельной», который гарантирует инвестору возврат вложенных средств и защищает потребителя от неконтролируемого роста цены на ресурс. Применение этого инструмента позволит компании инвестировать в обновление инфраструктуры Барнаула порядка 6 млрд рублей. Эти средства могут быть направлены в строительство и реконструкцию тепловых сетей, перевод потребителей малых котельных на теплоснабжение от ТЭЦ.