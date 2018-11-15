2018-11-15T10:36:34+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина вечером пугал людей пистолетом-зажигалкой

САПОЖКОВА Александра
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Пьяный мужчина вечером пугал людей пистолетом-зажигалкойПьяный мужчина вечером пугал людей пистолетом-зажигалкойФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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29-летний мужчина угрожал убить пистолетом-зажигалкой жителей Горно-Алтайска.

Как рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай, он приехал в гости к знакомому. Мужчина вел разгульный образ жизни: днем пил с незнакомыми, а вечером шел ночевать к приятелю. Один их собутыльников подарил ему сувенирную зажигалку-пистолет, похожую на настоящее оружие.

Вечером, возвращаясь к другу, мужчине захотелось покурить, но сигарет не было.

- Он увидел иномарку, за рулем которой сидела женщина, постучал в окно и попросил закурить, но получил отказ. Разозлившись, решил напугать женщину - направил зажигалку в голову незнакомки. Та испугалась и уехала, - рассказали в полиции.

Примерно через час уже в другом районе города мужчина аналогично испугал девушку и парня в автомобиле. Причем у них мужчина просил либо сигареты, либо 100 рублей.

Действия мужчины квалифицировали как угрозу убийством. Вину он признал и раскаялся, а поступок пытался оправдать состоянием опьянения. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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