В Алтайском крае выдали свыше 26 тысяч «электронных» больничных

СЕГОДНЯ 10:07 2018-11-15T10:13:40+03:00

В лидерах - больницы Рубцовска, Тальменки и Славгорода, а также клиники «Здоровье» и «Добрый доктор» Фото: Дарья САВЕНКО

В лидерах - больницы Рубцовска, Тальменки и Славгорода, а также клиники «Здоровье» и «Добрый доктор»

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Более 26 тысяч «электронных» листков нетрудоспособности выдали в Алтайском крае с 1 июля 2017 года. Об этом сообщила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Алтайского регионального отделения ФСС России Екатерина Степанова.

Электронный листок нетрудоспособности является одним из самых динамически развивающихся цифровых сервисов фонда социального страхования. Сейчас его участниками являются 140 медицинских организаций Алтайского края, из которых – 127 – бюджетные медицинские организации и 14 – внебюджетные.

Лидерами по выдачи таких листков являются Рубцовская городская больница, Тальменкая и Славгородская ЦРБ, а также клиники «Здоровье» и «Добрый доктор».

Выданные за все время листки обработали более 2 тысяч страхователей. Таким образом, в настоящее время в среднем каждый шестой страхователь подключился к обработке «электронных» листков нетрудоспособности, что в среднем по всем регионам России.

Преимущества листка нетрудоспособности:

- Исключение возможности порчи и утери листка;

- Сокращение времени на оформление документа в больнице;

- Снижение трудовых и материальных затрат на обработку бумажных бланков.