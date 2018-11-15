2018-11-15T09:13:57+03:00
Происшествия

Канал незаконной миграции пресекли в Алтайском крае

САПОЖКОВА Александра
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ПаспортПаспортФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ
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Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Алтайскому краю задержали подозреваемых в организации незаконной миграции.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ, в результате преступной деятельности этой группировки на территории нашего региона и других субъектов России незаконно прописались порядка 15 иностранцев.

- Во время обыска сотрудники изъяли поддельные бланки миграционных карт, печати и штампы регистрации временного проживания, регистрации по месту жительства, вещи, имеющие отношения к криминальной деятельности. А также оргтехнику, на которой изготавливали поддельные документы, паспорта с фиктивной регистрацией, - рассказали в управлении.

Дело возбудили по пункту «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

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