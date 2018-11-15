2018-11-15T08:33:39+03:00
Досуг

Каток откроется 17 ноября в барнаульском парке «Центральный»

САПОЖКОВА Александра
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КатокКатокФото: предоставлено пресс-службой
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Каток откроется в субботу, 17 ноября, в барнаульском парке культуры и отдыха «Центральный».

Как сообщает пресс-центр городской администрации, со своими коньками можно покататься за 80 рублей в день. А прокат коньков стоит 90 рублей в час (цена осталась неизменной).

2 декабря в парке состоится торжественное открытие зимнего сезона. Зимой «Центральный» будет работать все дни, кроме понедельника, с 10 до 19 часов.

Отмечается, что всего зимой в краевой столице будут открыты 19 катков, 21 лыжная база и 30 хоккейных коробок.

- Информация об этих объектах с указанием адресов и графика работы будет сообщена позже, - сказали в администрации города Барнаула.

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