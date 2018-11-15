Водитель «обмотал» столб в результате аварии
Страшная авария, участник которой «обмотал» свой автомобиль вокруг столба, произошла в ночь на четверг, 15 ноября, в городе Рубцовске Алтайского края.
Первыми об аварии сообщили очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск». По их словам, дорожно-транспортное происшествие произошло около 3.20 ночи на улице Алтайской, 112. За рулем автомобиля «Тойота Креста» находился 19-летний молодой человек. По всем признакам – в состоянии алкогольного опьянения.
На данном участке он не справился с управлением и на большой скорости врезался в электроопору. Причем таким образом, что иномарка буквально «обняла» столб. На место аварии прибыли сотрудники МЧС и им пришлось буквально вырезать пострадавшего из салона.
Как позже сообщили в полиции, у водителя резаная рана теменной области с правой стороны, а также ушиб мягких тканей правой стопы и правого голеностопного сустава. Так что ему, можно сказать, повезло.