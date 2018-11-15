Погода на 15 и 16 ноября 2018 года в Алтайском крае: метель и гололед

СЕГОДНЯ 08:02 2018-11-15T08:02:57+03:00

Синоптики рассказали о погоде на 15 и 16 ноября 2018 года в Алтайском крае Фото: Дарья САВЕНКО

Синоптики рассказали о погоде на 15 и 16 ноября 2018 года в Алтайском крае

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В ближайшие два дня – 15 и 16 ноября в Алтайском крае прогнозируют ухудшение погоды.

Так, по сообщению синоптиков, уже сегодня в северных районах ожидается снег, метель, ветер 7 - 12 метров в секунду, местами с порывами до 18 метров в секунду, гололед. Днем воздух прогреется всего до -2…-7 градусов. В пятницу такой характер погоды сохранится, ночью столбик термометра опустится до отметки -9...-14 градусов, днем ожидается -4...-9.

На дорогах Алтайского края сильный гололед, поэтому спасатели просят не торопиться и ехать аккуратно. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральных трассах Р–256 «Чуйский тракт» и А–322 (Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан), а так же на автодорогах в Первомайском, Тальменском, Зональном и Троицком районах.

Кстати

Самая холодная зима в краевой столице была в 1969 году: средняя температура составила минус 25,1 градуса.