Члена Совета директоров «Алтайкровли» Евгения Рыжака осудили за взятку

СЕГОДНЯ 07:32 2018-11-15T07:32:33+03:00

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Члена Совета директоров ЗАО «Алтайкровля» Евгения Рыжака признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу в крупном размере.

Как сообщили в Следственном управлении СК по краю, ранее из-за долгов был введен запрет на любые регистрационные действия в отношении трансформаторной подстанции предприятия, расположенной в Новоалтайске.

- В мае этого года, желая свободно распоряжаться подстанцией, обвиняемый предложил судебному приставу взятку 300 тысяч рублей за незаконную отмену этой меры. Но довести задуманное до конца не удалось – пристав обратилась в правоохранительные органы, и действия предпринимателя пресекли оперативные сотрудники УМВД по Барнаулу, - рассказали в ведомстве.

Следствие собрало достаточно доказательств, которые суд принял во внимание, и назначил Евгению Рыжаку штраф в 20 миллионов рублей.

Также в ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму почти 7 миллионов рублей.

Напомним, Евгений Рыжак - сын ныне покойного депутата, известного политика, генерального директора компании «Алтайкровля» Николая Рыжака.