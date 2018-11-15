Водители сбили девочку и девушку в Барнауле и скрылись

СЕГОДНЯ 07:18 2018-11-15T07:18:45+03:00

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Неизвестные водители в среду, 14 ноября, сбили двух человек и скрылись с места аварий.

В полиции в настоящий момент ведут розыск неустановленных водителей. По их информации в 14 часов около дома №38 по улице Лазурной неизвестный автомобиль сбил десятилетнюю девочку. В тот момент она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель после происшествия скрылся. Школьница же получила травмы. К счастью, они оказались несерьезные и госпитализация ей не понадобилась.

Вторая авария с аналогичным исходом произошла на улице Ядринцева около 16.45. В этот раз под колесами автомобиля оказалась 19-летняя девушка. Она тоже получила травмы, после которых ей оказались медицинскую помощь.

Если вы стали очевидцем данных происшествий или обладаете какими-то данными, вас просят сообщить об этом по телефонам: (3852) 393-605, 391-090, 393-555 или 02.