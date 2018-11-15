2018-11-15T06:41:23+03:00
Общество

Три светофора отключат в Барнауле

Это связано с ремонтными работами
Анна СЕМИНА
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СветофорСветофорФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле в четверг, 15 ноября, в центре города отключат сразу три светофора.

Как сообщают в пресс-службе администрации города, сегодня из-за плановых ремонтных работ отключат несколько светофоров на следующих участках улично-дорожной сети Барнаула:

- пересечение проспекта Комсомольского с улицей Никитина (с 9.00 до 12.00);

- пересечение проспекта Ленина с улицей Никитина (с 14.00 до 16.00);

- пересечение проспекта Ленина с улицей Гоголя (с 14.00 до 16.00).

Водителям стоит быть внимательнее при пересечении данных перекрестков. С учетом того, что они находятся в оживленных местах города. Не пренебрегайте дорожными указателями, пропускайте переходов и будьте вежливыми к другим участникам дорожного движения.

Кстати, не стоит забывать, что сегодня также ограничено движение автомобилей по Старому мосту через реку Обь. Полоса по направлению из Новоалтайска в Барнаул закрыта до 16 часов. Из Барнаула в Новоалтайск проехать можно.

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