Три светофора отключат в Барнауле
В Барнауле в четверг, 15 ноября, в центре города отключат сразу три светофора.
Как сообщают в пресс-службе администрации города, сегодня из-за плановых ремонтных работ отключат несколько светофоров на следующих участках улично-дорожной сети Барнаула:
- пересечение проспекта Комсомольского с улицей Никитина (с 9.00 до 12.00);
- пересечение проспекта Ленина с улицей Никитина (с 14.00 до 16.00);
- пересечение проспекта Ленина с улицей Гоголя (с 14.00 до 16.00).
Водителям стоит быть внимательнее при пересечении данных перекрестков. С учетом того, что они находятся в оживленных местах города. Не пренебрегайте дорожными указателями, пропускайте переходов и будьте вежливыми к другим участникам дорожного движения.
Кстати, не стоит забывать, что сегодня также ограничено движение автомобилей по Старому мосту через реку Обь. Полоса по направлению из Новоалтайска в Барнаул закрыта до 16 часов. Из Барнаула в Новоалтайск проехать можно.