Пенсионерку обманом заставили взять в кредит вибромассажную накидку
72-летняя жительница Барнаула сама того не зная, оформила кредит на покупку вибромассажной накидки и постельных принадлежностей.
В прокуратуре Алтайского края рассказали, что в июле этого года представители фирмы «Азон» пригласили ее на бесплатную презентацию товара. А во время мероприятия сообщили - она стала обладателем подарка (той самой накидки и постельных принадлежностей).
Чтобы вручить презент, пенсионерку пригласили в отдельное помещение, где она расписалась в документах о его получении. Только текст прежде прочесть не смогла - он был написан мелким шрифтом.
- Спустя месяц к жительнице Барнаула стали приходить требования банка о гашении задолженности по кредиту. Тогда она и узнала, что приобрела товары в кредит, подписав договоры, а не получила их в подарок, – сообщили в ведомстве.
Сумма кредита с учетом процентов составила около 118 тыс. рублей. Суд в пользу пенсионерки взыскал стоимость товара, компенсацию морального вреда и штраф с организации свыше 150 тыс. рублей.