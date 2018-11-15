Пенсионерку обманом заставили взять в кредит вибромассажную накидку

СЕГОДНЯ 05:11 2018-11-15T05:13:22+03:00

Сумма кредита с учетом процентов составила около 118 тыс. рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

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72-летняя жительница Барнаула сама того не зная, оформила кредит на покупку вибромассажной накидки и постельных принадлежностей.

В прокуратуре Алтайского края рассказали, что в июле этого года представители фирмы «Азон» пригласили ее на бесплатную презентацию товара. А во время мероприятия сообщили - она стала обладателем подарка (той самой накидки и постельных принадлежностей).

Чтобы вручить презент, пенсионерку пригласили в отдельное помещение, где она расписалась в документах о его получении. Только текст прежде прочесть не смогла - он был написан мелким шрифтом.

- Спустя месяц к жительнице Барнаула стали приходить требования банка о гашении задолженности по кредиту. Тогда она и узнала, что приобрела товары в кредит, подписав договоры, а не получила их в подарок, – сообщили в ведомстве.

Сумма кредита с учетом процентов составила около 118 тыс. рублей. Суд в пользу пенсионерки взыскал стоимость товара, компенсацию морального вреда и штраф с организации свыше 150 тыс. рублей.