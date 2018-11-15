2018-11-15T05:13:22+03:00
Происшествия

Пенсионерку обманом заставили взять в кредит вибромассажную накидку

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Сумма кредита с учетом процентов составила около 118 тыс. рублейСумма кредита с учетом процентов составила около 118 тыс. рублейФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

72-летняя жительница Барнаула сама того не зная, оформила кредит на покупку вибромассажной накидки и постельных принадлежностей.

В прокуратуре Алтайского края рассказали, что в июле этого года представители фирмы «Азон» пригласили ее на бесплатную презентацию товара. А во время мероприятия сообщили - она стала обладателем подарка (той самой накидки и постельных принадлежностей).

Чтобы вручить презент, пенсионерку пригласили в отдельное помещение, где она расписалась в документах о его получении. Только текст прежде прочесть не смогла - он был написан мелким шрифтом.

- Спустя месяц к жительнице Барнаула стали приходить требования банка о гашении задолженности по кредиту. Тогда она и узнала, что приобрела товары в кредит, подписав договоры, а не получила их в подарок, – сообщили в ведомстве.

Сумма кредита с учетом процентов составила около 118 тыс. рублей. Суд в пользу пенсионерки взыскал стоимость товара, компенсацию морального вреда и штраф с организации свыше 150 тыс. рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три светофора отключат в Барнауле
Алтайский Дед Мороз 18 ноября отметит день рождения
Барнаулец по дороге в суд сломал челюсть мужчине
Конкурс вокалистов «Золотая нота» пройдет в Барнауле
Дело похитителей машины с женщиной в салоне дошло до суда
Соцсети: Незнакомец пытался похитить ребенка в Барнауле
Около 2 млрд рублей выделят Алтайскому краю для строительства детсадов
Сильное землетрясение произошло в Алтайском крае
Подозрительные предметы обнаружили во дворе барнаульской школы
Росгвардейцы спасли пятерых людей на пожаре
Следственный комитет по просьбе Минприроды Алтайского края проверит законность заготовки лесов
В Алтайском крае берут ипотеку на 15 лет
Четверть барнаульцев сталкивалась с домогательством на работе
Алтайские пловцы вошли в десятку сильнейших на чемпионате России
Жителя Алтайского края «нагрели» в интернет-магазине на 46 тысяч рублей
Разыскивается мужчина, подозреваемый в контрабанде наркотиков из Европы
ВТБ запустил эквайринговое обслуживание в сети магазинов «Эльдорадо»
Радиоветлаборатория определяет содержание мышьяка в воде
Стало известно, когда откроют горнолыжный сезон в Барнауле и Белокурихе
Светофоры отключили на улице Шумакова в Барнауле
Бухгалтер МУПа «нагрелась» на субсидиях для оплаты услуг ЖКХ