Алтайский Дед Мороз 18 ноября отметит день рождения
18 ноября на пешеходной улице Мало-Тобольская в Барнауле алтайский Дед Мороз отметит День рождения.
В программе праздника: песни, танцы и хороводы, конкурсы и подарки, квесты, катание на маламутах. Также на площадке будут оформлены новогодние фотозоны, сказочно-развлекательные локации, рассказали в Алтайской резиденции Деда Мороза.
Пройдет и награждение победителей конкурса рисунков «Чудеса из новогоднего мешка». А подарком сказочному волшебнику станет кафтан, расписанный художниками по мотивам детских рисунков.
Начало дня рождения в 11 часов.
В пресс-центре администрации города напомнили, что с 18 ноября также начнет работать Алтайская резиденция Деда Мороза - в этом году она переехала на второй этаж торгово-развлекательного центра «Праздничный» на улице Балтийской.
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