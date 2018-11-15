2018-11-15T04:45:54+03:00
Общество

Алтайский Дед Мороз 18 ноября отметит день рождения

САПОЖКОВА Александра
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Алтайский Дед МорозАлтайский Дед МорозФото: Олег УКЛАДОВ
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18 ноября на пешеходной улице Мало-Тобольская в Барнауле алтайский Дед Мороз отметит День рождения.

В программе праздника: песни, танцы и хороводы, конкурсы и подарки, квесты, катание на маламутах. Также на площадке будут оформлены новогодние фотозоны, сказочно-развлекательные локации, рассказали в Алтайской резиденции Деда Мороза.

Пройдет и награждение победителей конкурса рисунков «Чудеса из новогоднего мешка». А подарком сказочному волшебнику станет кафтан, расписанный художниками по мотивам детских рисунков.

Начало дня рождения в 11 часов.

В пресс-центре администрации города напомнили, что с 18 ноября также начнет работать Алтайская резиденция Деда Мороза - в этом году она переехала на второй этаж торгово-развлекательного центра «Праздничный» на улице Балтийской.

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