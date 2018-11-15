Барнаулец по дороге в суд сломал челюсть мужчине

СЕГОДНЯ 04:11 2018-11-15T04:18:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Барнаула по пути в мировой суд вмешался в конфликт и избил малознакомого человека.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, в сентябре этого года ранее судимый 33-летний мужчина шел на заседание в мировой суд Ленинского района. Там рассматривалось дело по его обвинению в трех преступлениях (по статьям "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью").

Проходя мимо бойлерной на ул. Юрина, он заметил бригаду строителей - они спорили с малознакомым ему мужчиной по качеству работ.

- Обвиняемый вмешался в разговор. Беспричинно разозлившись и не реагируя на просьбу успокоиться, он не менее четырех раз ударил малознакомого человека по лицу, отчего тот потерял сознание, - рассказали в ведомстве.

Потерпевший получил двухсторонний перелом челюсти. А барнаульца вновь ждет очередной суд. Дело возбуждено по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Читайте также:

Алтайских полицейских подозревают в издевательствах над мужчиной на костылях. Предположительно, инцидент произошел в Горняке (подробнее)