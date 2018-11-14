Конкурс вокалистов «Золотая нота» пройдет в Барнауле

СЕГОДНЯ 17:45 2018-11-14T17:46:12+03:00

Отбор пройдет с 13 по 15 декабря

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Конкурс для юных вокалистов «Золотая нота» в юбилейный, десятый раз пройдет в Барнауле.

Организаторы рассказывают, что лучших из лучших будут определять в четырех номинациях: «классический (академический) вокал», «народное пение», «народное пение (стилизация)», эстрадное исполнительство. Помимо этого ожидаются и специальные призы для «Мисс Классика» и «Мистер Классика», «Мисс Традиция» и «Мистер Традиция», «Мисс Джаз» и «Мистер Джаз», а также «Мисс Эстрада» и «Мистер Эстрада», «Золотой Ансамбль» и другие.

Конкурсные прослушивания пройдут с 13 по 15 декабря во Дворце культуры «Южный». А вот гала- концерт состоится 16 декабря на сцене концертного зала «Сибирь».

Заявки на участие можно подать до 26 ноября.

Отметим, помимо самого конкурса вокалистов, будут проведены консультации ведущих педагогов по вокалу, врача-фониатра, дизайнера одежды, стилиста-визажиста.