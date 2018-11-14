Дело похитителей машины с женщиной в салоне дошло до суда

СЕГОДНЯ 17:14 2018-11-14T17:14:40+03:00

Они угнали ее в Барнауле и перевезли в Бийск

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Прокуратура направила в суд дело троих жителей Бийска, которые обвиняются в похищении машины вместе с ее владелицей.

Это произошло почти год назад – 8 декабря. Ранее неоднократно судимые жители Бийска, занимающиеся преступлениями ради наживы, приехали в Барнаул. На парковке одного из ТРЦ в самом центре города они заметили «АУДИ А6» и решили ее угнать.

- Они напали на молодую женщину, которая находилась в салоне – брызнули ей в лицо из газового баллончика. Угрожая ей убийством, «скрутили» хозяйку автомобиля и пересадили ее на заднее сиденье. Натянули на голову шапку, так, чтобы закрыть глаза и зафиксировали руки скотчем, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Злоумышленники привезли женщину в съемную квартиру в Бийске, при этом забрали у нее деньги, украшения, мобильный телефон и, собственно, автомобиль. Все это время мужчины угрожали потерпевшей убийством.

К счастью, когда женщина оказалась в квартире одна, ей удалось сбежать и обратиться за помощью в правоохранительные органы. В настоящий момент похитители находятся под стражей и ждут суд.