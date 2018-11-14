Соцсети: Незнакомец пытался похитить ребенка в Барнауле

СЕГОДНЯ 16:19 2018-11-14T16:20:12+03:00

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Неизвестный мужчина пытался затащить мальчика в свою машину. Инцидент произошел в пригороде Барнаула.

Информация об этом сегодня появилась в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте». Туда она попала из рассылки в родительском чате барнаульской школы №93. В сообщении говорится:

- Поступила информация, что вчера утром (13 ноября. – прим.ред.) какой-то мужчина пытался затащить ребенка в машину. Он вырвался и убежал. Написали заявление в полицию.

Инцидент произошел в поселке Лебяжье. Перед тем как все произошло, мальчик шел на занятия в школу. В полиции данное заявление подтверждают. Назначена проверка. По неофициальной информации мужчина был не славянской внешности. Ребенок рассказал, что ранее этого человека не видел.

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