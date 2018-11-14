2018-11-14T16:20:12+03:00
Происшествия

Соцсети: Незнакомец пытался похитить ребенка в Барнауле

К счастью, мальчик смог сбежать
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Неизвестный мужчина пытался затащить мальчика в свою машину. Инцидент произошел в пригороде Барнаула.

Информация об этом сегодня появилась в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте». Туда она попала из рассылки в родительском чате барнаульской школы №93. В сообщении говорится:

- Поступила информация, что вчера утром (13 ноября. – прим.ред.) какой-то мужчина пытался затащить ребенка в машину. Он вырвался и убежал. Написали заявление в полицию.

Инцидент произошел в поселке Лебяжье. Перед тем как все произошло, мальчик шел на занятия в школу. В полиции данное заявление подтверждают. Назначена проверка. По неофициальной информации мужчина был не славянской внешности. Ребенок рассказал, что ранее этого человека не видел.

Читайте также:

Алтайских полицейских подозревают в издевательствах над мужчиной на костылях

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Около 2 млрд рублей выделят Алтайскому краю для строительства детсадов
Сильное землетрясение произошло в Алтайском крае
Подозрительные предметы обнаружили во дворе барнаульской школы
Росгвардейцы спасли пятерых людей на пожаре
Следственный комитет по просьбе Минприроды Алтайского края проверит законность заготовки лесов
В Алтайском крае берут ипотеку на 15 лет
Четверть барнаульцев сталкивалась с домогательством на работе
Алтайские пловцы вошли в десятку сильнейших на чемпионате России
Жителя Алтайского края «нагрели» в интернет-магазине на 46 тысяч рублей
Разыскивается мужчина, подозреваемый в контрабанде наркотиков из Европы
ВТБ запустил эквайринговое обслуживание в сети магазинов «Эльдорадо»
Радиоветлаборатория определяет содержание мышьяка в воде
Стало известно, когда откроют горнолыжный сезон в Барнауле и Белокурихе
Светофоры отключили на улице Шумакова в Барнауле
Бухгалтер МУПа «нагрелась» на субсидиях для оплаты услуг ЖКХ