Около 2 млрд рублей выделят Алтайскому краю для строительства детсадов

СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-14T13:59:33+03:00

На эти деньги возведут 14 новых дошкольных учреждений

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Федеральный бюджет выделит Алтайскому краю около двух миллиардов рублей на строительство детских садов.

Об этом сегодня во время оперативного совещания в правительстве края заявил новый министр образования и науки региона Максим Костенко. Деньги выделят по проекту «Демография».

- Предварительно стало известно, что Алтайскому краю из федерального бюджета дополнительно будет выделено около 2 миллиардов рублей на строительство в 2019 - 2021 годах еще 14 детских садов на 2850 мест, в том числе 1080 мест для детей ясельного возраста, - сообщил Максим Костенко.

По словам чиновника, так в столице региона намерены построить четыре детских сада. Остальные появятся в Белокурихе, Рубцовске, Первомайском, Целинном, Тальменском, Залесовском, Топчихинском и Поспелихинском районах.

Напомним, ранее Алтайский край уже получал деньги на строительство дошкольных учреждений – 1,3 миллиарда рублей. На них ведется строительство десяти детсадов.