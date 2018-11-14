Сильное землетрясение произошло в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 12:53 2018-11-14T12:54:13+03:00

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Ощутимое землетрясение произошло в Алтайском крае во вторник, 13 ноября.

Согласно оперативным данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, землетрясение произошло в 14.24 по местному времени. Эпицентр находился в Бийско-Барнаульской впадине, между городом Алейском и селом Вавилон. Магнитуда толчков составила 4,5-4,6 балла по шкале Рихтера, а это можно назвать довольно сильным «волнением».

Помимо этого во вторник на территории Сибирского федерального округа было замечено еще несколько подземных толчков. В частности в 24-х километрах от Новокузнецка. Магнитуда составила 2,6 балла.

Этим же вечером землетрясение произошло в Республике Алтай. Эпицентр зафиксировали к югу от Горно-Алтайска. В очаге интенсивность сотрясений составила 3,7 балла. А вот утром во вторник толчки были отмечены в Улаганском плато – это 197 километров на юго-восток от столицы региона.