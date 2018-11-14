Подозрительный предмет обнаружили во дворе барнаульской школы

СЕГОДНЯ 12:07 2018-11-14T12:09:04+03:00

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Подозрительный предмет нашли сегодня, 14 ноября, во дворе школы в Барнауле. На месте работали кинологи.

Как рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», это произошло около полудня в школе №84 на улице 50 лет СССР (Индустриальный район). Поначалу все подумали, что это учения, однако тревога оказалась реальной. Учащихся эвакуировали из здания и отвели на безопасное расстояние. На место происшествия вызвали полицейских и кинологов.

Специалист с собакой осмотрел здание школы и прилегающую территорию. Подозрительный предмет был найден псом на территории учебного заведения. К счастью, оказалось, что он не представляет никакой опасности. Это был старый радиотелефон и пульт от телевизора.

Как рассказали сами школьники, все они за время эвакуации успели одеться, так что никто не замерз, а вот остальные вещи пришлось оставить в здании.