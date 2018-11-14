Росгвардейцы спасли пятерых людей на пожаре

СЕГОДНЯ 11:02 2018-11-14T11:07:37+03:00

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Сотрудники Росгвардии спасли пятерых жильцов загоревшегося двухквартирного дома в райцентре Михайловское Алтайского края. Среди них был один ребенок.

ЧП произошло на днях. Примерно в час ночи прапорщики Василий Моргунов и Тимур Дусаев, а также электромонтер Алексей Климов возвращались в подразделение с охраняемого объекта. По дороге они заметили сильное задымление над одним из домов по улице Островского.

- Они незамедлительно сообщили об этом дежурным службам, а сами кинулись в сторону вероятного пожара, - сообщают в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Когда они оказались на месте ЧП, у жилого дома уже горела крыша и веранда, а также примыкающий к зданию гараж. Дусаев включил спецсигнал, предположив, что жильцы дома спят и ни о чем не подозревают, а Моргунов и Климов в этом время зашли в здание.

- В одной из квартир они обнаружили двух спящих пожилых людей. Их разбудили и вывели на улицу. Огонь же перекрыл вход в квартиру на первом этаже. Дусаев разбил окно и пролез внутрь через него. Оттуда он помог выбраться мужчине, женщине и их пятилетнему ребенку, - добавляют в ведомстве.

Позже выяснилось, что возгорание, скорее всего, произошло из-за перекала печи в одной из квартир.