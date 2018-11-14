2018-11-14T10:40:52+03:00
Общество

Следственный комитет по просьбе Минприроды Алтайского края проверит законность заготовки лесов

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Минприроды Алтайского края обратилось с официальным письмом в Следственный комитет России. В распоряжении «Политсибру» оказался текст письма.

Официальное письмо в Следственный комитет России

Официальное письмо в Следственный комитет России

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин, поводом для обращения послужили передачи в эфире федеральных телеканалов «Россия 1» и «Россия 24».

Авторы репортажей рассказали зрителям о якобы незаконной массовой вырубке лесов, уничтожении исчезающих видов животных и целых экосистем на территории региона. Упоминается вырубка деревьев в особо охраняемых территориях, в том числе в ленточных борах и заказниках.

«Появление таких материалов в средствах массовой информации мы не оставим без внимания. По инициативе Минприроды Алтайского края направлен запрос в Следственный комитет России с просьбой разобраться в ситуации и выяснить, соответствуют ли истине изложенные в сюжетах сведения. Мы открыты для диалога и готовы оказать максимальное содействие в проведении расследования», - рассказал Владимир Попрядухин.

По словам министра, результаты проверок планируется обнародовать в открытых источниках.

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