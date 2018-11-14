В Алтайском крае берут ипотеку на 15 лет

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-14T09:59:43+03:00

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За девять месяцев 2018 года в Алтайском крае выдали ипотеки более чем на 25 млрд рублей.

Как сообщили в региональном министерстве экономического развития, темп роста по отношению к аналогичному периоду 2017 года в денежном выражении составил 165,6 %, в количественном – 153,9 %. В иностранной валюте ипотечных сделок в крае не было.

В среднем, ипотеку берут на 188,4 месяца – 15,7 лет. Это на 6,5 месяца больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Процентная ставка составляет 9,6% и снизилась на 1,5% по сравнению с сентябрем 2017 года.

По словам председателя Союза риэлторов Барнаула и Алтая Дмитрия Дворядкина, таких показателей не было даже в докризисные годы.

- Рынок недвижимости края и Барнаула вышел из кризиса, это видно по рекордным объемам выдачи ипотеки. Сейчас на рынке идет активная фаза. Всем - и потенциальным покупателям, и застройщикам - хотелось бы, чтобы она длилась как можно дольше для того, чтобы окончательно нивелировать негативные процессы, которые произошли с 2015 по 2017 гг., - сказал он.