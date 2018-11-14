Четверть барнаульцев сталкивалась с домогательством на работе

СЕГОДНЯ 09:44 2018-11-14T09:44:26+03:00

Харассмент: как часто люди сталкиваются с домогательством на работе

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Портал Зарплата.ру провел опрос среди барнаульцев на тему харассмента на работе (домогательства, преследования, приставания). В нем приняли участие 930 горожан и 250 представителей компаний.

Сотрудники

48% опрошенных даже не слышали такое слово, как харассмент, и не догадываются, что оно означает, 24% знают о нем только в общих чертах. Только 28% знакомы с этим понятием.

При этом четверть отметила, что сталкивалась с проявлением харассмента на рабочем месте в свой адрес. 6% были свидетелями такого поведения в отношении коллег. А 69% никогда не сталкивались.

Если опрошенные подвергнутся домогательствам, то 41% из них инициирует разбирательство при всем коллективе, 31% потребует увольнения пристающего сотрудника, 19% подадут на него в суд, 4% уволятся сами, а 5% ничего не будут делать.

18% считают, что домогающегося нужно уволить, 8% настаивают на том, что достаточно с ним поговорить. 52% уверены, что с этим нужно разбираться на законодательном уровне. А 22% отметили, что ничего предпринимать не нужно, и участники конфликта разберутся сами.

Руководители

58% работодателей отметили, что если кто-то из сотрудников придет к ним с жалобой на домогательства коллеги, они обойдутся строгим разговором, 26% инициируют разбирательство, предусмотренное законом, 13% уволят агрессора, 3% ничего не будут делать.

32% работодателей считают, что всегда виноват тот, кто домогается. 5% - что виновата сама жертва. 63% считают, что нельзя сразу обвинять кого-то одного, прежде следует разобраться.

Комментарий юриста

Екатерина Дикович, юрист портала Зарплата.ру:

- В Уголовном кодексе РФ есть статья 133 – «Понуждение к действиям сексуального характера». Она предусматривает штраф, исправительные работы или лишение свободы. Для подтверждения домогательств нужны доказательства, например, показания свидетелей. В отдельных случаях - аудио- или видеозаписи. Такого понятия как «харассмент» в нашем законодательстве нет, отсутствует и определение домогательства.

Справка

Харассмент - преступление, нарушающее неприкосновенность частной жизни преследованием, домогательством, назойливым приставанием. Чаще всего употребляется в значении «сексуальное домогательство», но термин включает не только действия, но и слова, психологическое давление.