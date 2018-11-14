Алтайские пловцы вошли в десятку сильнейших на чемпионате России

СЕГОДНЯ 09:23 2018-11-14T09:23:07+03:00

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Пловцы из Алтайского края Дарья Кулешова и Александр Казанцев вошли в десятку сильнейших на чемпионате России. Он проходил 7 - 12 ноября в Казани во Дворце водных видов спорта.

Алтайский край представляли четверо спортсменов. Лучший результат показала мастер спорта международного класса Дарья Кулешова (Цветкова), которая возобновила выступления весной после рождения детей. На дистанции 50 метров баттерфляем Дарья с результатом 26,68 секунды заняла девятое место.

Десятым на дистанции 100 метров баттерфляем был Александр Казанцев. Его время - 51,84 секунды.

Всего в соревнованиях приняли участие 849 спортсменов из 60 субъектов России.

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