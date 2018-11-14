Жителя Алтайского края «нагрели» в интернет-магазине на 46 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:21 2018-11-14T07:21:36+03:00

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Житель села Шипуново хотел купить шины, но стал жертвой мошенников.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина заказал в октябре через интернет-магазин четыре шины для грузового автомобиля КамАЗ. Продавец сказал, что необходимо оплатить товар и выслал номер банковского счета. Сельчанин перевел 46 тысяч рублей, однако заказанный товар так и не пришел, а телефон продавца и вовсе стал недоступен.

Мужчина обратился в полицию. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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