Жителя Алтайского края «нагрели» в интернет-магазине на 46 тысяч рублей
Житель села Шипуново хотел купить шины, но стал жертвой мошенников.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина заказал в октябре через интернет-магазин четыре шины для грузового автомобиля КамАЗ. Продавец сказал, что необходимо оплатить товар и выслал номер банковского счета. Сельчанин перевел 46 тысяч рублей, однако заказанный товар так и не пришел, а телефон продавца и вовсе стал недоступен.
Мужчина обратился в полицию. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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