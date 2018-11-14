2018-11-14T07:19:11+03:00
Происшествия

Разыскивается мужчина, подозреваемый в контрабанде наркотиков из Европы

САПОЖКОВА Александра
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Подозреваемый в контрабанде наркотиков из Европы Максим ФилинПодозреваемый в контрабанде наркотиков из Европы Максим ФилинФото: предоставлено пресс-службой
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Алтайские сотрудники транспортной полиции разыскивают барнаульца Максима Филина. Его подозревают в контрабанде наркотических средств в крупном размере из стран Европы.

- Гражданин находится в федеральном розыске. В отношении него расследуется уголовное дело по части 3 статьи 229.1 Уголовного кодекса, - сообщили в пресс-службе Алтайского Линейного управления МВД.

Приметы Максима Филина (дата рождения - 5 марта 1988 года): худощавого телосложения, на вид 30-35 лет, рост около 185 сантиметров, темные волосы средней длины.

По предположениям, мужчина может скрываться в центральной части России.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении барнаульца, сотрудники транспортной полиции просят сообщить об этом по телефонам в Барнауле (3852) 29 21 50, 29 20 81. Или по адресу: 656015, город Барнаул, улица Привокзальная, 31.

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