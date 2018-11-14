2018-11-14T06:03:43+03:00
Общество

Светофоры отключили на улице Шумакова в Барнауле

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Светофоры отключили в среду, 14 ноября, на двух перекрестках по улице Шумакова в Барнауле.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, связано это с плановыми ремонтными работами. Светофоры отключили на пересечениях улицы Шумакова с улицей Взлетной и с улицей Балтийской с 9:30 до 12:00.

Автомобилистов просят учитывать это во время поездок по городу. Согласно сервису «Яндекс. Карты», никаких заторов с настоящий момент на улице Шумакова нет. Последние утренние пробки остались около кинотеатра «МИР» на проспекте Строителей , на Профинтерна около вокзала, на площади Октября, на улице Гоголя.

Читайте также

Какие улицы отремонтируют в Барнауле в 2019 году

В следующем году в столице Алтайского края реконструируют проезд от Власихинской до Трактовой, построят дорогу на Солнечной поляне, а также залатают дыры более чем на 30 улицах (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Алтайского края «нагрели» в интернет-магазине на 46 тысяч рублей
Разыскивается мужчина, подозреваемый в контрабанде наркотиков из Европы
ВТБ запустил эквайринговое обслуживание в сети магазинов «Эльдорадо»
Радиоветлаборатория определяет содержание мышьяка в воде
Стало известно, когда откроют горнолыжный сезон в Барнауле и Белокурихе
Бухгалтер МУПа «нагрелась» на субсидиях для оплаты услуг ЖКХ
В Барнауле запустили производство по изготовлению тары из макулатуры для яиц
Грузовик сгорел в Барнауле
Погода на 14 ноября 2018 года в Барнауле: гололед и -7 градусов
В центре Барнаула устранили коммунальную аварию
Рубцовчанка потеряла 500 тысяч рублей при продаже дома
Почти 2 млрд рублей получит Алтайский край на строительство детсадов
В Алтайском крае сменился министр образования и науки
Житель Алтайского края пытался оторвать у полицейского мизинец
Главный Дед Мороз России побывал в музее космонавтики на Алтае
Пенсионерка развеселила пассажиров автобуса частушками
Свекловичный жом с Алтая начали экспортировать в Финляндию
Легковушки после столкновения вылетели на тротуар
В Барнауле запускается проект «Культурные сезоны»
Современный 3D-кинозал откроется в Алейске
Более 120 тысяч рублей заплатит селянин за незаконное потребление энергии
В Барнауле на пересечении Антона Петрова-Островского перекроют движение
Интимная связь с 13-летней девочкой закончилась для барнаульца колонией
Праздник к нам приходит: алтайские полицейские поймали «черного лесоруба»
Сборная России по биатлону проводит сборы в Белокурихе
Мобильные онкологические бригады начали работать на Алтае