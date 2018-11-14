Светофоры отключили на улице Шумакова в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:03 2018-11-14T06:03:43+03:00

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Светофоры отключили в среду, 14 ноября, на двух перекрестках по улице Шумакова в Барнауле.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, связано это с плановыми ремонтными работами. Светофоры отключили на пересечениях улицы Шумакова с улицей Взлетной и с улицей Балтийской с 9:30 до 12:00.

Автомобилистов просят учитывать это во время поездок по городу. Согласно сервису «Яндекс. Карты», никаких заторов с настоящий момент на улице Шумакова нет. Последние утренние пробки остались около кинотеатра «МИР» на проспекте Строителей , на Профинтерна около вокзала, на площади Октября, на улице Гоголя.

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