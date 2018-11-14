Бухгалтер МУПа «нагрелась» на субсидиях для оплаты услуг ЖКХ

СЕГОДНЯ 05:22 2018-11-14T06:34:50+03:00

В общей сложности она похитила более 70 тысяч рублей Фото: Анна СЕМИНА

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В Алтайском крае бывший главный бухгалтер одного из муниципальных унитарных предприятий пойдет под суд за махинации с субсидиями.

- Следствие установило, что теперь уже бывший главный бухгалтер бурлинского муниципального унитарного предприятия, с мая 2012 года по март 2017-го, обманным путем предоставляла ложные данные об оплате за услуги по водоснабжению, похитила более 70 тысяч рублей, которые ей предоставлялись в качестве субсидий на оплату жилья и услуг ЖКХ, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Данный ущерб был причинен районному управления соцзащиты. Однако это еще не все, выяснилось, что в 2016 году женщина ушла в отпуск без сохранения заработной планы и соответственно не имела права на ее начисление. Тем не менее, одна взяла из кассы предприятия деньги и распорядилась ими по своему усмотрению.

Теперь бывшую сотрудницу МУПа обвиняют в мошенничестве и в хищении чужого имущества. Уголовное дело передано в суд.