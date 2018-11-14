В Барнауле запустили производство по изготовлению тары из макулатуры для яиц

СЕГОДНЯ 04:47 2018-11-14T04:49:15+03:00

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В Барнауле начала работу автоматическая линия по производству упаковки для яиц из макулатуры.

Производство принадлежит компании «Сибтара». По словам ее представителей, упаковки рассчитаны на десять яиц. Тару производят методом бумажного литья. Линия рассчитана на выпуск семи миллионов штук в месяц. Что касается непосредственно переработки, то ежемесячно здесь перерабатывают до одной тысячи тонн бумаги.

- Мы принимаем макулатуру от предприятий, от населения. Часто школьников приглашаем, знакомим с производственным процессом, рассказываем о необходимости бережного отношения к природе, - отмечает генеральный директор компании Юрий Схоменко.

Еще один положительный момент: благодаря запуску производства тары, удалось создать 50 дополнительных рабочих мест. Как сообщают в пресс-центре администрации Барнаула, после подписания контракта с китайскими партнерами, занимающимися поставкой оборудования, можно будет трудоустроить еще столько же человек. Соответственно, это означает и повышение объемов переработки вторсырья.